Barrierefreiheit in Bohmte: Die oberen Geschosse des Rathauses Bohmte sollen zukünftig über einen Aufzug erreichbar sein. Foto: Oliver Krato

Altkreis Wittlage. Der Abbau von Barrieren ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der baulich-planerische Maßnahmen folgen müssen. Andreas Pante, Fachdienstleiter Umwelt, Planen und Bauen in Bad Essen, Alf Dunkhorst, Leiter des Fachdienstes Planen und Bauen in Bohmte, und Michael Borgmeier, Fachdienstleiter Planen-Bauen in Ostercappeln, geben Einblicke in ihre Arbeit – und erklären, vor welchen Herausforderungen die Gemeinden täglich stehen.