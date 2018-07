Auto in Wimmer gegen Baum: Fahrer schwer verletzt MEC öffnen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Essen-Wimmer ist am Mittwochmorgen ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Foto: NWM-TV

