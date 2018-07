pm Bad Essen. Zum 44. Mal wird der Historische Markt Ende August in Bad Essen stattfinden. Die Besucher erwartet eine Reise in die Zeit von 1850 bis 1950 – inklusive Handwerkskunst, handgemachtes Essen und viel Musik und Tanz.

„In diesem Jahr – dem Historischen Markt mit der Schnapszahl 44 – wird uns ein Steinmetz besuchen und während des Marktes das Wappen der Gemeinde in Stein hauen“, erzählt Robert Wellmann, der Marktmeister des Historischen Marktes in Bad Essen. „Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis!“ Natürlich sind der Buttermacher, die Räucherei, die Marmeladenbude oder der Saftladen wieder an Bord, neu ist beispielsweise ein Stand aus der polnischen Partnerstadt Wałcz.

Das Veranstaltungsprogramm hält Bekanntes und Bewährtes wie die Bands Seven Beats und Happy Jazz Society ebenso bereit wie Marktnewcomer The Beatgarden und Night Lights. Die Folk Venner werden in diesem Jahr zum Tanz auffordern und auch die beeindruckende historische Hochzeitsgesellschaft aus Esterwegen zieht wieder über den Markt. Mit Kurzkonzerten an der neuen Drehorgel wird Michael Kleine-Heitmeyer mit seiner Mannschaft den Markt bereichern. Kleine Bands, größere Formationen wie das Braunschweiger Akkordeonorchester und Tanzgruppen unterhalten auf drei Bühnen. Rock’n Roll handmade aus Hamburg bieten Boom Drives Crazy am Freitagabend auf der Lindenstraße.

Zeitreise

Die Zeit unserer Urgroßmütter und –väter – sie wird auch in diesem Jahr in Bad Essen an den drei Markttagen wieder lebendig und zeigt sich traditionell auf dem historischen Kirchplatz und die Lindenstraße herunter von ihrer charmanten Seite. Alte Handwerkskünste wie Glasblasen, Korbflechten, Holzschuh- oder Bürstenmachen, Böttchern und Schmieden, Buchbinden, Spinnen und Blaudruck faszinieren immer aufs Neue. Eine Rasur beim Barbier? Leckere Pickert vom alten Herd? Frische Butter oder selbstgekochte Marmelade? Eine Fahrt mit der historischen Postkutsche? Für Alt und Jung ist wie in jedem Jahr etwas dabei, verspricht der Marktmeister.

„Der Bad Essener Historische Markt vom Freitag, 24. bis Sonntag, 26. August ist immer ein Fest für den Ort und die gesamte Gemeinde, alle freuen sich auf die Gäste, die aus diesem Anlass zu Besuch kommen!“, so Wellmann. „Zwischen historischen Fachwerkbauten auf dem Kirchplatz können die Besucher in die Zeit von 1850 bis 1950 eintauchen. Wir freuen uns über jeden, der in der Kleidung dieser Zeit kommt und auf diese Art mitfeiert!“ Ein Ereignis werde in bewährter Manier die Feuershow am Samstag um 22 Uhr sein, kündigt Wellmann an.

Zum Marktgeschehen:

Der historische Ortskern von Bad Essen mit Norddeutschlands schönstem Fachwerkkirchplatz ist seit nun mehr als 40 Jahren Schauplatz des Historischen Marktes – mit schmucken Marktbuden, fröhlichem Tanz, attraktivem Bühnenprogramm, Kinderflohmarkt und unterschiedlichsten historischen Vorführungen. „Die gute alte Zeit lebt hier tatsächlich wieder auf“, so Wellmann. „Nicht immer war die nur gut, sondern mancherorts entbehrungsreich. Bad Essen malt jedoch ein fröhliches, lebendiges und buntes Bild dieser Zeit – in jedem Fall mehr als einen Besuch wert!“

Wie in jedem Jahr können die Besucher selbstgemachte Marmelade und Likör, Brote, Salami, Käse, Honig, Wein, Butter, Stoffe, Schmuck, historische Kleidung oder Tischwäsche und Stoffe in reichhaltiger Auswahl kaufen. Tänze und Musik aus alten Zeiten sind zu sehen und zu hören, kuriose und fröhliche Vorführungen lassen nicht nur Kinder staunen. Blumenkränze und duftende Seife, Bad Essener Blaudruck mit einem wiederentdeckten historischen Muster, Holzpantinen und alte Landmaschinen, Kaffee und Kuchen, Würstchen und Sauerkraut: Auch der 44. Historische Markt bietet Erlebnisse der ganz besonderen Art.

Traditioneller Treffpunkt am Sonntagmorgen auf dem Bad Essener Kirchplatz: Um 10.30 Uhr beginnt der plattdeutsche ökumenische Gottesdienst mit eigenem Gesangbuch „op Platt“. Die Museums-Eisenbahn Minden wird anlässlich des Historischen Marktes am Samstag und Sonntag von Preußisch Oldendorf über Bad Essen nach Bohmte und zurück im Zweistundentakt fahren. (Fahrplan unter www.kleinbahnmuseum.de und www.museumseisenbahn-minden.de)

Ein Eintrittsgeld für den Historischen Markt wird nicht erhoben.

Weitere Infos unter: www.badessen.de oder historischer-markt.bad-essen.de