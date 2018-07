Vom Carport blieb am Sonntagnachmittag in Wittlage nach dem Brand nur ein Gerippe übrig. Foto: Hubert Dutschek

Wittlage. Sirenenalarm ertönte am Sonntag kurz vor 15 Uhr. In Flammen stand in Wittlage an der Straße Kläkamp ein Carport mit angebauter Laube.