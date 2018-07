Wohnungen in Eielstädt noch nicht alle vergeben MEC öffnen

Die Rückseite des Bauprojektes für barrierearme Wohnungen am Gräfin-Else-Weg in Eielstädt. Die ersten Mieter sollen im Oktober 2018 einziehen. Foto: Karin Kemper

Eielstädt. Stichtag ist der 1. Oktober 2018. Dann sollen die ersten Wohnungen des Bauprojektes „Zuhause in Bad Essen“ am Gräfin-Else-Weg in Bad Essen-Eielstädt bezogen werden.