Stapellauf in der Marina in Bad Essen.

Andreas Bressert, 1. Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe und Ernst Busse, der das Boot taufte. Foto: Rainer Westendorf

Bad Essen. Stapellauf in der Marina in Bad Essen. Die DLRG-Ortsgruppe Obere Hunte hat ein neues Motorrettungsboot in Dienst gestellt.