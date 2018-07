Könner an der Kletterwand in Bad Essen gesucht MEC öffnen

Ihr Können an der Kletterwand können Interessierte am 28. Juli in Bad Essen unter Beweis stellen. Archivfoto: Lars Herrmann

Bad Essen . Am Samstag, 28. Juli, findet der 3. Boulder Cup in Bad Essen statt. Zwischen 11 und 14 Uhr können Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene ihr Können an der Kletterwand unter Beweis stellen.