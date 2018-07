Chill-out-Schwimmen – so ist die Veranstaltung im Waldfreibad überschrieben. Foto: Förderverein

Pr. Oldendorf. Wenn abends die tiefe Sonne im ruhigen Wasser Lichtspiele zaubert, werden Erinnerungen an einen romantischen Abend wach. Am Samstag, 28. Juli, ist es wieder so weit. Das Waldfreibad Pr. Oldendorf lädt zu einem Bad im Kerzenschein ein.