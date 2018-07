Hördinghausen. Lina ist eine zehnjährige Dalmatiner-Hündin und der Schatz von Marianne Wortmann aus Bad Essen-Hördinghausen.

„Lina ist so personenbezogen, treu und lässt mich nicht aus den Augen,“ schildert die liebevolle Hundebesitzerin. Dass Lina so außergewöhnlich lieb und anhänglich ist, kommt nicht von ungefähr, denn die schmucke Hündin hat ein besonderes liebevolles Zuhause.

Ein weiches Kopfkissen

Sie wird stetig auf Spaziergängen mitgenommen und auch ganz oft sind Lina und Frauchen am heimischen Mittellandkanal anzutreffen. Und das Außergewöhnliche ist ihr Platz in einer fein restaurierten weißen Ente ( Citroen), wo sie auf dem Rücksitz eigens ein großes weiches Kopfkissen hat. So weich gebettet werden dann die Gassigeh-Ziele angefahren.

Lina wartet bereits und beobachtet immer genauestens, ob Marianne Wortmann ihr Outfit für draußen anzieht. Dann ist Lina auf der Hut und weicht nicht von ihrer Seite.

Neben der Kutsche laufen

Lina verträgt sich außerordentlich gut mit anderen Hunden und besonders mit der Katze Lotta auf dem Hof. Häufig bekommen beide ein Leckerli gemeinsam. Aufmerksam passt sie auch auf die spielenden Kinder auf dem Hof auf. Ihre ganz große Liebe zeigt sie allerdings, wenn ein Bekannter ebenfalls mit einem Dalmatiner zu Besuch kommt. Dann ist es auf dem Hof fast als eine Umarmung zwischen zwei Hunden gleicher Rasse.

„Dalmatiner ließ man früher neben Kutschen herlaufen, damit die nicht von Räubern, fremden Hunden oder Tieren angegriffen wurden“, berichtet die Hundehalterin.

Freundliches Wesen

So ist es auch nicht verwunderlich, dass diese ursprünglich aus Kroatien stammende Hunderasse mit dem ausgesprochen freundlichen Wesen, sehr sensibel, verschmust und anpassungsfähig ist, als ideale Familienhunde gehalten werden.