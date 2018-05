Wehrendorf. Seit einer Woche bleibt der Briefkasten von Roswitha Sandkühler und ihren Nachbarn leer. Die Deutsche Post stellt den Wehrendorfern seit Tagen keine Briefe und Pakete mehr zu. Dabei sind die dringend darauf angewiesen.

Jeden Tag zwischen elf und zwölf Uhr bekommen Roswitha Steinkühler und ihr Mann Heinz die Post. Das eine Mal erscheint der Bote eine Stunde früher im „Eibengrund“, das andere Mal etwas später. Doch seit Anfang der Woche will das nicht mehr so recht klappen mit der Zustellung. Roswitha Steinkühler, ihr Mann und die Nachbarn in Wehrendorf erhalten seit Montag keine Post mehr. Weder Briefe noch Zeitschriften geschweige denn Pakete sind seit fünf Tagen bei ihnen eingetroffen. Die Annahme: Der für ihr Wohngebiet eingeteilte Bote ist seit Anfang der Woche im Urlaub.

Kein Ersatz

Soweit kein Problem – wenn das denn mit dem Ersatz klappen würde. Doch genau an dieser Stelle scheint es derzeit gewaltig zu hapern. Der etatmäßige Bote sei bis Ende der vergangenen Woche noch mit einem zweiten Zusteller unterwegs gewesen. Doch nach dem Wochenende war von gelben Autos in der Straße keine Spur mehr. Und entsprechend wurden auch keine Unterlagen, Briefe und Pakete mehr zugestellt.

Bis Donnerstag übten sich die Wehrendorfer in Geduld, dann griff Roswitha Steinkühler zum Hörer. „Wir warten auf Bescheide von der Krankenkasse und andere wichtige Briefe“, so die Rentnerin. Steinkühler wählte die Hotline der Deutschen Post. Die Dame am anderen Ende der Leitung versprach, sich des Problems anzunehmen. Sobald das Problem gelöst sei, wolle sie zurückrufen. „Das ist bis heute allerdings nicht passiert“, erklärt Steinkühler.

Als sie am heutigen Freitag nach dem Einkauf kurz am Wehrendorfer Postverteilungspunkt vorfuhr, um sich nach einem Boten für ihr Wohngebiet zu erkunden, gab es Ernüchterung: Ein Bote, der anonym bleiben will, sagte ihr: „Wir können derzeit nichts machen, wir haben kein Personal.“ Stattdessen verwies er an die Zentrale in Georgsmarienhütte.

Anruf hilft nicht weiter

Doch auch ein Anruf im dortigen Servicecenter konnte Steinkühler nicht weiterhelfen: „Sie kriegen schon noch ihre Post“, war schließlich die einzige Antwort, die eine Mitarbeiterin für sie übrighatte. Dass neben wichtigen Briefen auch Zeitschriften nicht zugestellt werden, deren Inhalt zeitlich gebunden ist, wollte die Dame nicht verstehen.

Noch härter treffen die Probleme bei der Zustellung Dietmar Hartwich und seine Frau Jutta. Am Montag stünde ein Urlaub an, die Hartwichs warten dringend auf Medikamente. Diese hatten sie extra frühzeitig bestellt. Zwar könne im Internet verfolgen, dass das Paket sich in der Zustellung befände, doch hieß es bislang, dass Zustellungsversuch gleich zweimal erfolglos blieb. „Dabei sind wir den ganzen Tag nicht unterwegs gewesen“, so Dietmar Hartwich.

Anzeige Anzeige

Keine Auskunft

Auch am Freitag kam bis Mittag nicht die Post. Erst am Nachmittag sei ein Privatzusteller vorgefahren, um einige Zeitschriften abzuliefern. Briefe und wichtige Pakete würden weiter fehlen. Die Deutsche Post hielt sich auf Anfrage unserer Redaktion bedeckt. Wann die Zustellung wieder ordnungsgemäß erfolgt, konnte die zuständige Mitarbeiterin nicht beantworten. Und weshalb es derzeit zu Problemen bei der Zustellung käme ebenfalls nicht.