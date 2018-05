Bad Essen. Ein nicht alltägliches Musikerlebnis wird am Samstag, 9. Juni 2018, in Bad Essen geboten. Ab 20 Uhr heißt es im Kurort „Edgar Knecht meets Aeham Ahmad“. Genauer gesagt: Das Edgar-Knecht-Trio tritt zusammen mit dem Sänger, Pianisten und Komponisten Aeham Ahmad auf.

Wie aber ist es dazu gekommen? Angefangen hatte alles damit, dass Hartwig Ventker vom Kunst- und Museumskreis Bad Essen und selbst Gitarrist, ein Feature auf WDR5 über den Pianisten Aeham Ahmad, der als Pianist aus den Trümmern von Jarmuk in Syrien bekannt geworden ist, gesehen hatte. Als er erfuhr, dass Ahmad zusammen mit dem Edgar-Knecht-Trio, das auch bereits 2013 im nahen Lemförde aufgetreten ist, konzertierte, war schnell die Idee geboren: „Ich fahre nach Kassel und höre es mir an.“ Zum einen war er vom Gehörten begeistert, zum anderen sprach er bereits in Kassel mit dem Pianisten. Die HNA (Hessisch-niedersächsiche Allgemeine) schrieb: „Schon jetzt das bewegendste Konzert des Jahren – auch musikalisch herausragend.“

Seitdem, so Ventker, habe er gedacht: „Wir bekomme ich diese Formation nach Bad Essen?“

Die Überlegung, beim Verein OK!Bad Essen, der sich das Thema Integration auf die Fahnen geschrieben hat, anzufragen anzuklopfen, war naheliegend. Er traf auf offene Ohren. Das Endergebnis: Der Auftritt in Bad Essen gehört zu den Stationen einer deutschlandweiten Tournee. Angekündigt ist ein musikalischer Hochgenuss mit verjazzter Musik und zwei Flügeln. In der Ankündigung heißt es: „Der Kassler Tastenvirtuose Edgar Knecht und sein Trio treffen auf den syrischen Sänger und Pianisten Aeham Ahmad. Zwei Welten, zwei Flügel, zwei Virtuosen ihres Fachs: ein syrisch-deutscher Konzertabend.“ Der syrische Musiker hatte in den Trümmern des vom IS angegriffenen Palästinenserlagers Jarmuk Klavier gespielt, damit weltweit für Aufsehen gesorgt. Letztlich musste er fliehen, sein Klavier wurde zerstört.

Die Frage Ventkers: „Das ist doch was für euch“ beantwortete Daniel Reitel, Vorsitzender des Vereins OK! Bad Essen, mit einem Ja. Ihm war aber sofort klar, dass die Durchführung ohne weitere Unterstützung nicht zu stemmen wäre. Er sagt: „Es war wichtig, Sponsoren anzusprechen.“ Und fügt hinzu: „Es ist schön, dass viele mit an Bord sind.“ Die Unterstützungsmöglichkeiten sind durchaus unterschiedlich: Die einen geben direkt Geld, die anderen geben eine Ausfallgarantie. Reitel weiß: Zu einer funktionierenden Integration gehört Offenheit, ohne die bestehenden Fallstricke zu ignorieren.

Zum Programm von OK!Bad Essen gehört, bei Lesungen im Schafstall, Flüchtlinge und Alteingesessene zusammenzubringen. Die Resonanz zeige, dass an dem Thema Interesse besteht. Es gelte zuzuhören und jedermann die Möglichkeit zu bieten, sich zu äußern. Der Vorsitzende weiß: „Spannend ist das allemal.“ Jetzt biete sich die Chance, erstklassige Musik mit den Thema von OK! Bad Essen zu verknüpfen.

Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es zum Preis von 20 Euro in der Wiehen-Buchhandlung Bad Essen, Telefon 05472/1049, und in der Tourist-Info Bad Essen, Telefon 05472/94920. An der Abendkasse kosten die Karten dann 30 Euro. Veranstaltungsort ist der Schafstall an der Bergstraße. Dabei stellt sich den Organisatoren die Frage: „Behalten wir es in der Location oder ist die Nachfrage so groß, dass wir umziehen müssen?“ Der Veranstaltungsort kann sich kurzfristig aufgrund der Teilnehmerzahl ändern. Als Alternative steht das Forum des Gymnasiums zur Verfügung.

Hinsichtlich der Organisation des Konzerts meinen Daniel Reitel und Hartwig Ventker schmunzeln: „Wir sind eben zwei Brockhauser, verstehen uns und machen das.“ Für den einen gilt das gebürtig, für den anderen aktuell.