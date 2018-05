Bad Essen. Schüßler Salze begleiten Gesundheit und Wohlbefinden das ganze Jahr. In der Urlaubszeit aber bereichern sie darüber hinaus die Reiseapotheke um eine wertvolle Möglichkeit, Beschwerden mit sanften Mitteln vorzubeugen und zu behandeln.Die Linden Apotheke Bad Essen veranstaltet einen Vortrag zum Thema „Sommer, Sonne, Schüßler Salze“.

Zu Gast ist die Mineralstoffberaterin Daniela Busse. Sie gibt einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten der zwölf Mineralsalze nach Dr. Schüßler. Unter der Fragestellung „Welches Salz ist das richtige für mich?“ spricht sie über bewährte Kombinationen bei „Sommerbeschwerden“ wie Sonnenbrand, Insektenstiche, Allergien.

Schnelle Regeneration

Die Teilnehmer erhalten Tipps für die einfache und vor allem wirksame äußerliche Anwendung der Schüßler Salze und Salben. Weitere Themen werden sein: Schüßler Salze für sportliche Aktivitäten zur Vorbereitung auf die Outdoor Saison, aber auch zur schnellen Regeneration nach dem Sport, Erste Hilfe für den Sportler, Schüßler Kuren für mehr Energie und Entspannung. Kurzum: In der Linden Apotheke erfährt man, welche drei wichtigsten Schüßler Salze in keiner Reiseapotheke fehlen sollten.

Anmeldungen

Der Vortrag beginnt am Montag, 28. Mai, um 19.30 Uhr in der Linden Apotheke Bad Essen. Der Eintritt ist frei, um telefonische Anmeldung in der Linden Apotheke unter 05472/1344 wird gebeten.

Auch außerhalb der Vortragsveranstaltung berät das Team der Linden Apotheke rund um die Themen Homöopathie, Schüßler Salze und Naturheilverfahren gerne.