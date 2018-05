„Aktuelles von der Schulter“ in Lübbecke MEC öffnen

Eine Schulterprothese im Detail: Nach Unfällen und schweren Verletzungen oder aufgrund von altersbedingtem Verschleiß muss das eigene Gelenk in einigen Fällen durch ein künstliches ersetzt werden. Foto: Mühlenkreiskliniken

Lübbecke. Am Donnerstag, 17. Mai, gibt Dr. Michael Akdemir, Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Krankenhaus Lübbecke-Rahden, im Vortrag „Aktuelles von der Schulter“ einen Einblick in den Stütz- und Bewegungsapparat der Schulter.