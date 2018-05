Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Mittellandkanal in Wimmer. Symbolfoto: Michael Gründel

Wimmer. Ein Spaziergänger wurde am Sonntagnachmittag am Mittellandkanal in Bad Essen-Wimmer von einer Luftgewehrkugel getroffen und leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.