Hier fehlt doch etwas: das Gelände an der Marina in Bad Essen ohne den großen Kornspeicher.Fotomontage: Silke Depker

Bad Essen. Wie sieht die Zukunft des Speicherareals am Mittellandkanal in Bad Essen aus? Um über dieses Thema zu sprechen, lädt die SPD Bad Essen zu einem Diskussionsabend am kommenden Mittwoch, 16. Mai, in das Hotel Haus Deutsch Krone ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.