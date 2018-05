pm/kem Bad Essen. Der Zirkus Francalli präsentiert am Pfingstwochenende sein Programm mit der Überschrift „Artisten und Pferde zwischen Himmel und Erde“ in Bad Essen. Das Zirkuszelt steht vom 18. bis 21. Mai auf dem Festplatz neben der Feuerwehr an der Schulallee.

Bereits in der siebten Generation fließt Artistenblut durch die Adern der Familie. Miguel Frankello ist der Sohn der spanischen Artistin Mercedes Delval und des bekannten Elefantentrainer Kalli Frank.

Vorstellungen

Vorstellung ist täglich um 18 Uhr, Ausnahmen bilden der Sonntag mit zwei Vorstellungen um 11 und 18Uhr sowie der Montag, an dem es nur um 14 Uhr „Manege frei“ heißt. Am Montag, 21. Mai, ist Familientag. Zu zahlen sind dann 8 Euro pro Person auf allen Plätzen (außer der Loge 15 Euro). Zudem ist am Sonntag Elterntag. Erwachsene zahlen dann Kinderpreise. Nicht unwichtig der Hinweis: In vielen Geschäften in und um Bad Essen sind Gutscheine ausgelegt. Der Kartenvorverkauf von 10 bis 12 Uhr an der Kasse an der Schulallee..

Enge Beziehung

Schon seit vielen Jahren wird im Zirkus Francelli mit Tieren gearbeitet, die in der Familie aufwachsen. Ziel der Artisten ist, anderen Menschen mit der Show Freude zu bereiten. Dazu wollen sie den Menschen näher bringen, dass Pferde nicht nur Arbeitstiere sind, sondern mehr können, dass sie sehr menschenbezogen, Freunde und Gefährten sind.

In der neuen Pferde- und Artistenshow sind edle Pferde und atemberaubende Artistik zu sehen. Stars sind Pferde wie der spanische Andalusierhengst Schawir, der mit Stolz und Eleganz zu spanischer Musik sein Können zeigt. Er ist vermutlich der einzige Hengst, der in Deutschland eine Kapriole beherrscht. Zum Programm gehören weiter sechs Araberhengste in einer Freiheitsdressur und die Reitertruppe, die auf dem 18 Zentner schweren Kaltblut tollkühne Kunststücke präsentiert. Hinzu kommt Artistin Elena, die hoch in der Luft ihre Kunststücke präsentiert und auf dem weißen Kamelhengst Archibald reitet. Nicht zu vergessen ist Spaßmacher Francesco, der für Unterhaltung und Comedy sorgt und der wiederholt in dem fast zweistündigen Programm auftritt. Familie Frankalli, ihre Artisten und Pferde könnten so manchem vom Weinachtszirkus im Tierpark Ströhen bekannt sein.