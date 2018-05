Lintorf. Mit 429 Teilnehmern verzeichnete der diesjährige Wandertag Lintorf einen neuen Rekord. Zum 43. Mal richtete der Verschönerungsverein die Veranstaltung aus.

Die Erfolgsgeschichte des Lintorfer Wandertag wird fortgesetzt. Bei idealer Wanderwitterung kamen die Gäste auf den Dorfplatz Lintorf. Erstmals dabei waren Mitglieder des „Frisch Auf Levern“, der Freizeitclub Rabber und die „Feuchte Kugel Bohmte“.

Äpfel und Wasser

Fünf unterschiedliche Wanderstrecken von vier bis 15 Kilometern waren im Angebot, sodass kein Wanderer überfordert wurde. Wobei die Wanderstrecke von Dahlinghausen zum Lintorfer Höhepunkt, dem Schwarzen Brink, für viele Gäste eine ganz besondere Herausforderung war. Unterwegs an den Kontrollstellen reichten Helfer Äpfel und Wasser.

Am Ziel angekommen, wurden die Gäste erstmals mit Blasmusik von den Grönegau Musikanten begrüßt. „Nun steh ich hier, und kann nicht anders“, dieses Luther-Zitat machte sich Reinhard Elsner, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins Lintorf, zu eigen. Er bedankte sich bei allen freiwilligen Helfern und der Feuerwehr Lintorf für die Unterstützung. Dank sprach Reinhard Elsner an Erna Drees aus, die seit dem ersten Mal am Anschreibetisch sitzt und nun aussteigt. Sie will das Amt in jüngere Hände abgeben,

Siegerehrung für Wandervereine

Bei der Siegerehrung für Wandervereine erreichte der Heimatverein Bohmte den 6. Platz mit 11 Teilnehmern, gefolgt von BSG Löhne mit 15 Teilnehmern und dem Verschönerungsverein Harpenfeld-Lockhausen mit 18 Startern. Auf den dritten Platz kam der Verschönerungsverein Ostercappeln (20 Teilnehmer). Zweite wurde die Wandergruppe Pr. Oldendorf mit 36 Personen. Und wie in den Vorjahren ging der erste Platz an den Naturschutz- und Verschönerungsverein Wehrendorf mit 45 Personen, die mit der Museumseisenbahn angereist waren. Reinhard Elsner und sein Stellvertreter Josef Stallmann übergaben Präsente und Pokale, die von der Sparkasse Lintorf gestiftet wurden.

Freizeit- und Hobbygruppen

Bei den Freizeit- und Hobbygruppen kam der Hüttenverein Lintorf mit 27 Teilnehmern aufs Treppchen. Davor platzierte sich die Neue Generation Lintorf mit 33 Teilnehmern, und mit 52 Teilnehmern verteidigte der VfL Lintorf seinen Titel.