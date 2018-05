Lockhausen. „Ich habe 1998 wirklich überlegt, ob ihr das klar ist, was für ein riesiger organisatorischer Aufwand das ist. Ob das zu schaffen ist? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich am Anfang Viktoria von dem Bussche nicht hoch genug eingeschätzt habe“, blickt die Berliner Malerin Feodora Hohenlohe auf das erste Ippenburger Schloss- und Gartenfestival vor 20 Jahren.

Sie sei dann vor sich selber in Scham versunken, gibt sie unumwunden zu. Denn als es in die richtige Planung ging, „merkte ich natürlich an dem Aufwand, der da betrieben wurde, dass ich sie unterschätzt hatte, dass sie es sehr wohl schafft“, betont die Künstlerin. Ab da habe sie ihr alles zugetraut, sagt Feodora Hohenlohe, die inzwischen weiß: „Sie ist wirklich imstande, mit den absurdesten und auch grauenvollsten Situationen fertig zu werden.“ Seitdem denkt sie: „Wenn irgendjemand irgendetwas schafft, dann ist es Viktoria von dem Bussche.“

Die Erwartungen übertroffen

Das erste Festival habe dann in allem ihre Erwartungen übertroffen. „Das konnte man sich gar nicht vorstellen, wie das angenommen wurde – vom ersten Moment an. Es gab ja auch nichts Vergleichbares. Es war eine riesige Überraschung, mit welcher Euphorie, mit welchem unglaublichen Fleiß und Disziplin es von der organisatorischen Seite gemacht wurde. Und wie die Leute berauscht waren, dass so etwas in Deutschland stattfindet“, schwärmt die Malerin, die anfangs im Sommersalon ihre Bilder ausstellte. „Im Laufe der Jahre habe ich mehr oder minder fast in jedem Raum ausgestellt“, erklärt sie schmunzelnd in Erinnerung der Schlossküche mit den Delfter Kacheln. Seit einigen Jahren finden die Besucher die Wahl-Berlinerin stets im Alten Waschhaus, das so zur Galerie wurde.

Neben ihren Bildern stellte Feodora Hohenlohe nach ihrer Phase, als sie in der Majolika Manufaktur Karlsruhe gearbeitet hatte, auch einige Skulpturen aus. Des Weiteren fertigte sie verschiedene Köpfe für eine Garteninstallation; einigen begegnet man bis heute während ihrer Ausstellung auf der Ippenburg. In erster Linie jedoch Bilder. „Und zwar im Laufe der Jahre ziemlich alle Techniken wie Aquarell, Pastell, Gouache, aber vor allem Ölbilder“, zählt sie auf.

Obst, Gemüse oder Tiere

Wählt Feodora Hohenlohe für die Festivals gezielt Motive aus? „Natürlich wähle ich oftmals welche, die zum Teil in Ippenburg entstanden sind und so in den Kontext der Festivals passen“, antwortet sie impulsiv. Das seien Naturmotive, beispielsweise Blumen, Obst, Gemüse oder Tiere. „Aber auch Menschen“, stellt die frühere Münchnerin heraus, dass das ihre Passion ist.“ Sie meint aber auch: „Kunst ist keine Marke, ich bin keine Firma, sondern Freie Künstlerin.“ So habe sie nach einem Portrait oft Lust, zum Beispiel ein Blumenbild zu malen. „Wo die Blumen so schnell verwelken, dass man gegen die Zeit, gegen das Vergehen arbeiten muss“, weiß die Tochter eines Theaterregisseurs aus ihrer jahrelangen Erfahrung, die früh die Kraft der Bilder lieben lernte. „Das Foto einer Blume kann mir nicht das zeigen, was ich brauche“, unterstreicht Hohenlohe, die zwar hin und wieder mal ein Foto hinzu nimmt. „Aber das ist immer eindimensional“, akzentuiert sie. Daher macht sie oft kleine Skizzen. Wie, wenn sie Schafe malt. Exzellent gibt sie dann die Materialität dessen was sie malt wieder, setzt es (meistens) in Öl um.

„Galerie Altes Waschhaus“

Neben ihren Werken in der „Galerie Altes Waschhaus“ – querbeet durch alle Motivwelten - wird Feodora Hohenlohe zum Sommerfestival ab 31. Mai bis 3. Juni auf der Ippenburger Waldinsel einige ihrer Himmelsbilder präsentieren. „Natürlich Reproduktionen, da sie im Freien hängen“, so die Künstlerin, die ihre Inszenierung unter das Motto „Spiegelungen und Reflexionen“ stellt. Einige Originale können die Besucher aber im Waschhaus bewundern. Währenddessen scheinen im Schatten der alten Bäume auf der Waldinsel die ‚Himmelsbilder‘ zu schweben….