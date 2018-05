Bad Essen. Einmal im Jahr begeben sich die wenigen noch verbliebenen klassischen großen Jaguar-Limousinen der 1950er Jahre – die „Big Saloons“ des Typs MK VII und MK IX – auf eine dreitägige Landpartie. 2018 ist ein Stopp in Bad Essen geplant.

Diesmal richten Gerrit und Maria Balken als Vorstandsmitglieder der Automobil Veteranen Freunde Deutschland (AVF) die Tour vom 10. bis 13. Mai aus.

Am Freitag, 11. Mai, starten die Oldtimer zu einer ersten Ausfahrt. Diese führt ab dem Hotel Berggasthof Wilhelmshöhe in Stemwede-Haldem (9 Uhr) über die Saurierspuren in Barkhausen (9.30 bis 10 Uhr) nach Bad Essen auf den Kirchplatz. Dort sind die Pkw dann von 10.15 bis 11.15 Uhr zu sehen.

Zurück zur Wilhelmshöhe

Weiter geht es danach zum Schloss der Familie von Hammerstein in Gesmold. Nach weiteren Stationen kehren die Oldtimer dann gegen 17 Uhr zurück zur Wilhelmshöhe.