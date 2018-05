Bad Essen. Der Bad Essener Schafstall bebte mal wieder vor Begeisterung. Auslöser dafür waren „Chapeau Manouche“ aus Oldenburg, die mit ihrer besonderen Melange aus Gypsy-Blues, -Jazz und -Swing so überzeugt und begeistert hatten, dass das Publikum sie ohne drei Zugaben nicht gehen ließ.

Übertitelt war der Abend mit „A Night of Gypsy“. Veranstalter dieses besonderen Konzerts waren der Kunst- und Museumskreis, der Kur- und Verkehrsverein sowie die Gitarrenschule Ventker Bad Essen. „Ich weiß nicht, ob Sie sich unter ‚Gypsy-Swing‘ etwas vorstellen können“, mutmaßte Hartwig Ventker, um weiter zu erklären, dass damit unweigerlich Django Reinhard verbunden sei. „Das ist Brüssel, Paris 30er/40er Jahre. Die Jungs spielen so authentisch; wenn Sie die Augen zumachen, sind Sie zwischen Montmartre und Place Pigalle“, Dieses Lob wurde kurze Zeit später gleich mehr als erfüllt…

Solo- und Rhythmusgitarre

„Chapeau Manouche“ – das sind Manolito Steinbach und Wilhelm Magnus, beide Solo- und Rhythmusgitarre, die dem Ensemble die charakteristische Prägung des Sinti-Swing verleihen, Clemens Schneider, Geige, Gesang, Melodica, dessen Geige in der Jazzmusik selten zu hören ist, sowie Benjamin Bökesch, der mit seinem erdenden Kontrabass das Fundament dieser mitreißenden und lebensfrohen Swing-Musik bildet. Nicht selten sind ihre Konzerte im Nu ausverkauft. Denn seit 2008 erobert „Chapeau Manouche“ große und kleine Bühnen, vor allem aber die Herzen der Zuhörer.

Weltkulturstadt Bad Essen

Im Bad Essener Schafstall mussten vorab auch noch etliche Stühle herbeigeschafft werden, damit alle Besucher Platz fanden. „Wir kommen aus der Weltkulturstadt Oldenburg und freuen uns, heute die Weltkulturstadt Bad Essen kenne gelernt zu haben. Wunderbar hier, wir sind jetzt schon totale Fans“, schwärmte Clemens Schneider, der mit Benjamin Bökesch, kurz Benny genannt, die Moderation übernahm.

Eine Wattwanderung

„Wir spielen Gypsy-Swing, Sinti-Swing, auch bekannt als Zigeunerswing“, verdeutlichte Schneider, der weiter verkündete: „Wir haben auch einen Sinti bei uns im Quartett, verraten aber nicht, wer es ist.“ Wer das sei, sollte das Auditorium erraten. Als erster Preis winke eine Wattwanderung morgens ab 7 Uhr; Ziel sei die wunderschöne Insel Helgoland. Um es vorweg zu nehmen: Der Sinti wurde später natürlich mit Manolito Steinbach erraten, doch den Preis wollte niemand.

Virtuose Spieltechnik

Nachdem Chapeau Manouche das Programm mit „Sovoir Vivre“, das soviel wie „verstehen, zu leben“ bedeutet, sowie „It had to be you“ eröffnet hatte, brandete der Beifall auf – verbunden mit Pfeifen, was sich im Verlauf des gesamten Abends nach jedem Stück fortsetzte. Jazzig wurde es mit dem „Troublant Bolero“ oder hymnisch mit dem weltberühmten Jazzstandard „Limehouse Blues“. Zwischendurch erklärte Benny, was Sinti-Musik ist und gab Informationen zu Django Reinhard, der als Begründer beziehungsweise Vorreiter des europäischen Jazz gilt. Nach einem Unfall entwickelte der Sinti eine neue virtuose Spieltechnik, indem er Harmonien reduzierte, Arpeggien horizontal statt vertikal auflöste und Linien auf dem Griffbrett verteilte.

Handgemachte Musik

Diese Musik im Stil des unvergessenen französischen Gitarristen, Komponisten und Bandleaders zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Dabei erklangen aber auch Stücke aus der Feder von Wilhelm Magnus wie „What If“ oder „For Manolito“, geschrieben für den Gitarristen-Kollegen an seiner Seite – mit treibendem Gitarrenrhythmus. Und immer gaben die Musiker alles, spielten sich mit Virtuosität, gepaart mit jeder Menge Herzblut die „Seele aus dem Leib“. Handgemachte Musik, die pulsierte und direkt in den ganzen Körper ging – und ein Konzert, das einfach nur begeisterte und für gute Laune pur sorgte.