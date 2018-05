Im vergangenen Juni ist das modernisierte Bad eröffnet worden. Archivfoto: Oliver Krato

Bad Essen. Die Freibadsaison in Bad Essen beginnt am kommenden Montag, 14. Mai. Tags zuvor, am Muttertagssonntag, 13. Mai, findet bereits das diesjährige Wiehengebirgs-Schwimmfest des TuS Bad Essen an gleicher Stelle statt.