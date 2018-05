Wittlage. Als vor nunmehr neun Jahren Mari, ein Terrier-Podenga-Mix, zu Yvonne Leermarkers kam, änderte sich ihr Leben vollkommen. Leermarkers wünschte sich seinerzeit einen Hund, um besser entspannen zu können und zu sich selbst zu finden. Im Tierheim Bielefeld wurde sie schnell fündig.

„Das war wirklich die Liebe auf den ersten Blick und als ich dann noch vom Schicksal Maris hörte, dass sie aus einer Tötungsstation von der Insel Gran Canaria kam, stand mein Entschluss fest: Mari nehme ich mit,“ erzählt Yvonne Leermakers, die von Lenzinghausen bei Spenge an den Mittellandkanal bei Wittlage gekommen war, um dort mit ihren inzwischen zwei Hunden einen langen Spaziergang machte.

Wilder Feger

Mari entpuppte sich als ein äußerst quirliger kleiner Hund, der sie voll in Anspruch nahm. Nachtschichten wurden in Tagschichten verlegt, damit Mari eine gute Versorgung hatte. „Ich habe damals mein gesamtes Leben für sie umgekrempelt,“ fährt die äußerst liebevolle Tierhalterin fort. Aber sie hat mir bislang unermessliche Freude bereitet – trotz ihres unermüdlichen Bewegungsdranges und ihrer Jagdfreudigkeit.“ Das war für Yvonne Leermakers auch der Grund, Mari vor eineinhalb Jahren eine vierbeinige Gespielin zu geben. Vielleicht würde Mari ja ruhiger werden, so die Überlegung.

Foxi in Not

„Ich hatte bereits zuvor einen Fox-Terrier. So hielt ich gezielt nach dieser Rasse Ausschau und fuhr auch kurz danach zu einem Züchter, der inseriert hatte“, berichtet Leermakers. Mit Romy war es jedoch nicht wie mit Mari die Liebe auf den ersten Blick. Romy war der einzige fast schon ausgewachsene Welpe des Wurfs und ihre Zuchtstätte entpuppte sich als recht dubios. „Ich habe sie aus Mitleid mitgenommen und sehr viel bezahlt, obgleich ihre tatsächliche Herkunft zweifelhaft schien. Sie hatte Verhaltensauffälligkeiten, konnte nur zehn Meter gehen, dann setzte sie sich und hatte Schmerzen in den Beinen,“ so die verantwortungsvolle Hundehalterin, die daraufhin mit Romy sofort einen Tierarzt aufsuchte.

Operation geglückt

Romy wurde nach einer eindeutigen Diagnose am Hüftkopf operiert. Nun ist sie wieder schmerzfrei und kann auch lange Wanderungen unternehmen. Aber sie muss immer noch Vertrauen gewinnen – nicht zuletzt aufgrund ihrer ersten Lebensmonate und ihrer schmerzhaften Erkrankung. Liebe und Vertrauen finden sie und Mari bei Yvonne Leermakers im vollsten Umfange . Beim Fototermin war Mari richtig gut drauf und nach einem längeren „Fang-mich-doch“ und einer äußerst geduldigen Hundemama saß die witzige und wendige Mari endlich mit der schon wartenden Romy fürs Foto auf der Bank.