Bad Essen. Kneten, matschen, rollen und drehen, das war angesagt am letzten Sonntag im April beim Frühlingsfest von Kubikus, dem kreativen Umweltbildungsstandort in Bad Essen.

Zum Frühjahrsauftakt und Start in die neue Saison hatten die Umweltpädagogen von Kubikus ein spannendes Programm auf die Beine gestellt. Gemeinsam gingen sie mit Eltern und Kindern der zahlreich erschienen Familien ans Werk und stellten aus Gartenerde, Tonpulver und Wasser, vermischt mit einer blütenreichen Samenmischung, sogenannte Seedballs her. Dabei handelt es sich um Samenkugeln, die je nach Saatgutmischung eine Nahrungsgrundlage für Wildbienen bieten oder einen kahlen Zaun mit bunten Blütenranken verzieren.

Gemüsekiste To Go

Wer keine Lust auf matschige Hände hatte, der konnte sich einen kleinen Gemüsegarten zum Mitnehmen anlegen. Anzuchterde in leere Eierkartons gefüllt, drei verschiedenen Gemüsearten eingesät und zu Hause fleißig gegossen – fertig war die Gemüsebiokiste. Bei so viel Gärtnerverantwortung werden die bunten Möhren, Radieschen und Salatköpfe sicherlich munden; begeistert mitgemacht haben zumindest alle am Nachmittag bei Kubikus, der sich schon darauf freut, viele der Besucher im Laufe des Jahres bei Veranstaltungen wieder begrüßen zu dürfen.