Bad Essen. Auf Einladung des Kunst- und Museumskreises stellt die Künstlerin Rita Kohel derzeit einige ihrer Werke im Bad Essener Schafstall aus. Der Titel: „Blick nach innen in die Ferne“.

Rita Kohel arbeitet gerne zeichnerisch und collagenhaft. Sowohl bei digitalen als auch bei analogen Illustrationen verwendet sie Texturen von gemalten und gedruckten Hintergründen, um ihnen ein lebendiges Aussehen zu verleihen.

„Ich habe ein gewisses künstlerisches Talent mitbekommen von meiner Urgroßmutter, Großmutter mütterlicherseits. Auf jeden Fall die ganze Familie – schon immer“, erklärt Rita Kohel, die 1978 in Bogotá/ Kolumbien geboren wurde. Weiter erläutert die freischaffende Designerin und Künstlerin: „Ich male mit Acryl auf Leinwand und Holz. Verstärkt auf Holz, da ich gerne natürliches Material benutze; ich male auch gerne auf gefundenen Stücken, die zu mir kommen.“

Informelle Malerei

Auf die Frage, in welcher „Schublade“ sie sich sehen würde, antwortet sie: „Eventuell informelle Malerei, auch modern.“ Besonders betont sie: „Meine Malerei ist absolut naturbezogen. Ebenfalls in den abstrakten Bildern, die sehr organisch sind, findet man einen großen Naturbezug, auch wenn es ungenau und unkonkret gelassen wird, worüber das Bild handelt. Da ist die Fantasie des Betrachters gefragt, der sich voll entfalten kann, da es hin und her changiert.“

Eine komplette Landschaft

Im Großen und Ganzen gehe es in den Mikro- bzw. Makrokosmus, geht sie auf ihre Bilder ein, die ins Universum weisen oder kleine Ausschnitte einer Küste zeigen. Sobald sie in den illustrativen Bereich gehe, „arbeite ich auch mitunter fotorealistisch.“ Ihre Inspirationen für die Malerei bekommt sie: „Wenn ich durch die Natur gehe. Ich bin, so oft es geht, draußen, ich meditiere und versuche, den Kontakt zum Planeten aufzumachen. Oder zu reisen, wohin es mich auch führt, um da meine Motive zu sehen. Das kann ein winziger Ausschnitt sein oder eine komplette Landschaft. Da bin ich offen für alles.“

Unberührte Natur

Die Vernissage umrahmte der Cellist und Komponist Willem Schulz aus Melle mit seinen bewegten Klanglandschaften, die er eigens zu den ausgestellten Bildern kreiert hatte. „Rita Kohel erstellt unter anderem Magazinillustrationen, Buch- und Hörspielcover, Portraits, Gerichtszeichnungen sowie freie Malereien und Collagen. Sie hat eine beeindruckende Anzahl von Auftraggebern und kann eine Vielzahl an Referenzen aufweisen“, unterstrich Lutz Mardorf, der in die Ausstellung einführte. Mit Blick auf die Bilder veranschaulichte er: „Ihre Malereien verbinden uns mit der Sehnsucht nach unberührter Natur.“ Bei Rita Kohel höre die Sehnsucht nach unberührter Natur nicht auf.

Mardorf: „Darum begibt sie sich auf die Suche nach inneren Landschaften, lässt sich von ihnen locken und einfangen.“ Schicht um Schicht würde so in ihren Bildern Teile einer abstrakten, aber auch vertrauten Landschaft entstehen.

Vielfältige Farbnuancen

Mit wenigen Pinselstrichen gelinge es der Hamburgerin, die Reflexe der Wasserspiegelungen und den weiten Himmel darzustellen. An dieser Stelle wies Lutz Mardorf auf die Arbeit „Die Windinsel“, die einen flüchtigen Augenblick zeige. Die Formen der dargestellten Felsen im Vordergrund würden zur Skizzenhaftigkeit verschwimmen, die Lichtvibrationen im Himmel und das Schillern des Wassers würden ausschließlich durch die ausgiebige Verwendung der Farben Blau, Weiß und etwas Rosa dargestellt. In einer von Licht gebadeten Landschaft wie „Nebel“, in dem der Betrachter auf den ersten Blick nur das helle Licht sehe, würden bei längerem Betrachten 1000 Vibrationen in vielfältigen Farbnuancen entstehen. „Die atmosphärische Wirkung ist nicht starr, sondern lebendig gestaltet“, so Mardorf, der die Besucher einlud: „Lassen Sie sich durch die Künstlerin in eine Welt zwischen Realismus und Traum führen.“

Bis zum 24. Juni

Bis zum 24. Juni kann die Ausstellung donnerstags bis sonntags 15 bis 18 Uhr im Bad Essener Schafstall besucht werden.