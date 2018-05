Levern. „Besser kann das Wetter nicht mitspielen“, freuten sich die Besucher beim Mühlentag an der Kolthoffschen Windmühle am Sonntagnachmittag – bei Musik, Kaffee und Kuchen und dem Betrieb der historischen Bandsäge.

Der Spielmannszug Levern unter Leitung von Jens Göker präsentierte unter den alten Eichen Vielfalt – die Stücke reichten von traditionellen Märschen über Schlager bis hin zur Popmusik. Es war über Stunden für Musikliebhaber garantiert ein Lieblingsstück dabei. Zudem konnten sich die Besucher mit Kaffee, Kuchen und Schmalzbroten und später auch mit Gegrilltem stärken.

Der Holzhacker sowie die Bandsäge waren laufend in Betrieb, und mit einigen Traktor-Oldies konnten kleinere Rundfahrten unternommen werden. Schade nur, dass sich die Windmühlenflügel bei kaum wahrnehmbaren Winden nicht in Schwung bringen ließen. Trotzdem hatten die Besucher Spaß, denn neben dem üblichen Mühlengeschehen sorgten einige Marktstände und eine kleine Gemäldeausstellung für weitere Abwechslung. Zudem hatte das Heimathaus im Ortskern ebenfalls seine Türen geöffnet.

Deutscher Mühlentag

Die nächste Veranstaltung an der Kolthoffschen Mühle ist der Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag, 21. Mai 2018, ab 13 Uhr. Dann wird in Levern die „Modern Dance“-Gruppe mit Dieter Sander als Moderator auftreten. Außerdem heißt es „Offenes Tanzen – Line Dance für jedermann“.