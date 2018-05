Wimmer. Zwei Dinge stehen fest: Beim Wittlager Kreisschützenfest in Wimmer wurden die Schuhsohlen der Teilnehmer beim Marschieren nicht überstrapaziert, und in der Festhalle herrschte Hochbetrieb. Der Gastgeberverein feierte den 50. Geburtstag,

Bei der Begrüßung der Schützenvereine aus dem Wittlager Land meinte Ingrid Bunte, die Vorsitzende des Schützenvereins Wimmer: „Wenn‘s auch ein bisschen eng ist, es soll doch wohl werden.“ Gleichzeitig verwies sie auf die Verbindung von 50. Geburtstag des Vereins und dem Kreisschützenfest. Und klar war, dass auch die Vereine, die bereits das gewohnte Schützenfest in Wimmer mit Proklamation der neuen Herrscherin mitgefeiert hatten, blieben.

Zusammenhalt wichtig

Kreispräsident Rolf Placke verwies darauf, dass die Kreisfeste den Zusammenhalt der Vereine nach außen demonstrierten. Er fügte hinzu: „Schön, dass auch die Ostercappelner da sind.“ Sie sind nämlich aus dem Verband ausgetreten. Placke machte deutlich, das gute Wünsche eines seien, die Anerkennung für ehrenamtliche Arbeit aber etwas anderes. In der Folge überreichte er die Ehrennadel „Pro Patria“ an Friedel Nierhaus, seines Zeichens aktuell Herrscher an der Seite seiner Frau.

Auszeichnungen

Die Verdientnadel in silber des Schützenbundes Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim erheilten Annette Kramer-Ströbel (Schützenverein Hunteburg), Andrea Schröder (Brockhausen) und Heiko Prokott (Hunteburg). Mit der Verdienstnadel in gold belohnt wurden Petra Hohlt (Hördinghausen), Detlef Melenk (Hunteburg) und Wolfgang Goeker (Brockhausen). Die höchste Auszeichnung des Abends ging an Elsbeth Jacobs vom Schützenverein Wimmer. Sie konnte die goldene Verdienstnadel des Nordwestdeutschen Schützenbundes in Empfang nehmen.

Die Gemeindepokale überreichte Anette Gottlieb als stellvertretende Bürgermeisterin. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren war Hördinghausen erfolgreich.

Etwa aus der Idee machen

In einem Grußwort erinnerte der Wimmeraner Ortsbürgermeister Eckhard Halbrügge an die Gründung des Schützenvereins im Jahr 1968 und an die Tatsache, dass der Verein seitdem das Ortsleben bereichere. Der Redner unterstrich: „Neben der Idee braucht es Menschen, die aus der Idee etwas machen.“ Das sei in Wimmer der Fall.

Neben dem konditionsschonenden kurzen Weg zwischen Antreten und Ziel gab es an der Bäckerei Huge, in Rufweite zur Schützenhalle gelegen, eine weitere Besonderheit: Die Schützen und Spielleute konnten die Wartezeit bei einem Stück Kuchen verkürzen. Da griffen viele beherzt zu.