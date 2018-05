Bad Essen. Stelldichein der Oldtimer auf dem Kirchplatz in Bad Essen. Die Interessengemeinschaft Fiat 2300 S Coupé war erstmals zu Gast im Wittlager Land. Knapp 30 Fahrzeuge nahmen an der Rundtour 2018 teil.

Fiat 2300 S Coupés sieht man in Deutschland selten. Es ist ein zweitüriges Stufenheckcoupé des italienischen Automobilherstellers Fiat, das auf der Technik der viertürigen Limousine Fiat 2300 basierte, aber eine eigenständige Karosserie von Ghia und überarbeitete Motoren hatte. Die Produktion begann 1961 und endet 1968. Nur wenige Tausend Exemplare des „Ferrari des kleinen Mannes“ wurden hergestellt.

Schweiz und England

„Dieses Jahr findet das 28. Treffen statt“, berichtet Rainer Schön von der Interessengemeinschaft. Die Oldtimerbesitzer kommen aus ganz Deutschland den Niederlanden, Belgien, Norwegen, der Schweiz und England. Jedes Jahr unternimmt die IG eine mehrtägige Fahrt. 2018 steht also die hiesige Region auf dem Programm inklusive Besuch touristischer Sehenswürdigkeiten. Tuchmacher-Museum und die Schelenburg gehörten am Freitag dazu. Die Gruppe übernachte in Bad Essen. Der Weg führt die Coupé-Fahrer außerdem noch nach Kalkriese. Ein Pflichttermin ist natürlich auch das Automuseum in Melle. Die Tour endet am Sonntag.