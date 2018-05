Heithöfen. Vom 25. bis 27. Mai richtet die Ortsfeuerwehr Heithöfen den 36. Gemeindefeuerwehrtag der Gemeinde Bad Essen aus.

Anlass ist das 90-jährige Bestehen der Feuerwehr in Heithöfen. Die Veranstaltung beginnt am Freitagabend, 25. Mai, mit einer Mitgliederversammlung der Gemeindefeuerwehr mit Gästen. Am Samstagabend, 26. Mai, folgt der öffentliche Festball mit dem „Musik-Team Stemwede“.

Vorführungen und Ausstellungen

Das Programm am Sonntag, 27. Mai, startet mit einem Zeltgottesdienst. Nach dem traditionellen Festumzug folgen Vorführungen und Ausstellungen. Das Kuchenbuffet am Nachmittag wird begleitet von einem Auftritt der Sketchgruppe „Tortenspitzen“. Am Abend klingt das Fest dann aus mit DJ Stefan.