Wehrendorf. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai, führt die Museums-Eisenbahn Minden Fahrten auf der Strecke der ehemaligen Wittlager Kreisbahn durch. Da der Abschnitt zwischen Bohmte und Wehrendorf zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrt ist, verkehrt der historische Zug zwischen Offelten und Wehrendorf.

Der Haltepunkt Offelten wird, nach der im letzten Jahr erfolgten Streckensanierung, das erste Mal seit vielen Jahren wieder von den Museumszügen angefahren. Um Teilnehmern des Wandertages in Lintorf eine Anreise per Bahn zu ermöglichen, fährt der erste Zug um 6.55 Uhr in Pr. Oldendorf ab.

In Richtung Lintorf

Von Wehrendorf fährt der erste Zug in Richtung Lintorf um 7.55 Uhr. Die weiteren Züge fahren um 11.10, 13.40 und 15.55 Uhr von Offelten nach Wehrendorf ab. Die Abfahrt in Pr. Oldendorf erfolgt jeweils 8 Minuten später. Die weiteren Abfahrten von Wehrendorf: 12.10, 14.30 und 16.50 Uhr. Die Züge halten auch in Lintorf, Wittlage, Bad Essen-Marina und Bad Essen. Fahrräder und Bollerwagen werden kostenlos transportiert. Die Mannschaft des Buffetwagens hält kleine Snacks und gekühlte Getränke bereit. Zum Einsatz kommen die Diesellokomotive DL2, die 1958 von der MAK für die Wittlager Kreisbahn gebaut wurde, und der 1935 gebaute Triebwagen T3.

Anmeldungen für Gruppen

Gruppen ab 10 Personen sollten sich anmelden bei Peter Stockmann, Telefon 05474/302 oder per E-Mail peter.stockmann@museumseisenbahn-minden.de.