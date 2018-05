Blick auf die Marina in Bad Essen. Im Hintergrund zu sehen ist der Speicher, der voraussichtlich Herbst abgerissen werden soll. Foto: Oliver Krato

Bad Essen. Im März ist die Entscheidung gefallen: Der historische Speicher am Mittellandkanal in Bad Essen soll abgerissen werden. Wann wird das Vorhaben umgesetzt? Wie sieht die weitere Planung für das Areal an der Marina aus?