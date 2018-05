Lockhausen. Seit 1998 das erste große Schloss- und Gartenfestival auf der Ippenburg stattfand, hat Annette Ludzay, Geschäftsführerin des Kur- und Verkehrsvereins, gezielt gemeinsam mit Viktoria Freifrau von dem Bussche für Bad Essen zusammengearbeitet. Mit dem Ziel, Bad Essen zu beleben.

Da gibt es auch eine kleine Vorgeschichte“, erinnert sich Ludzay. Damals habe die Kurverwaltung ihren Sitz noch unterhalb vom „Haus Deutsch Krone“ gehabt. „Eines meiner ersten mit-touristischen Projekte war, dass wir einen kleinen Fahrrad- und Wanderweg entwickelt haben – den Schlösser-Rundweg mit den Schlössern Hünnefeld und Ippenburg.“ In dem damaligen sehr schönen Flyer, „den wir gerade wieder auflegen“, habe dringestanden: Bitte beachten Sie, dass beide Schlösser im Privatbesitz sind. Sie können nicht aufs Gelände.

Erdbeertörtchen mit Sahne

Als Annette Ludzay ein Gespräch mit Viktoria von dem Bussche führte, sagte sie zur Freifrau: „Ich habe Ihren Garten jetzt gesehen; das wäre toll, wenn Sie den mal öffnen würden.“ Antwort der Baronin: „Das habe ich durchaus vor, aber ich bin noch nicht soweit.“ Es habe noch etwa drei Monate gedauert, als die Freifrau wieder zur Kurverwaltung kam und meinte: „Ich mache das jetzt, brauche aber ein paar Leute, die mitmachen.“ „Wir haben von der Tourist-Info dann den Kaffee gekocht; damals gab es noch Café Guse, die Erdbeertörtchen mit Sahne machten. Und Viktoria von dem Bussche öffnete einfach das Gelände hinter dem Schloss.

Kleiner Vorläufer

Damals kamen wider Erwarten über 1000 Menschen“, blickt Annette Ludzay auf den kleinen Vorläufer zum großen Gartenfestival Anfang Juli 1998. Nach dieser positiven Resonanz sei ihr klar gewesen: „Alle Menschen interessieren sich für das Schloss, alle Menschen interessierten sich damals schon für Gärten – und das wird ein Erfolg. Aber wie toll das letztendlich umgesetzt wurde, das habe ich mir natürlich nicht vorstellen können“, schwärmt die Touristikerin.

Von Anfang an dabei

„Wir waren von Anfang an bei den Festivals dabei, haben das unterstützt“, erwähnt Annette Ludzay den Infostand der Bad Essener Tourist-Info. Weiter stellt sie heraus: „Wir konnten das natürlich auch wunderbar werblich nutzen, weil Schloss Ippenburg sehr schnell international bekannt wurde. Soweit kommen wir mit unserer Werbung überhaupt nicht.“ Zudem sei man gemeinsam – bis heute – auf Messen gewesen. „Wir haben uns die Kosten geteilt. Viktoria von dem Bussche hat sich oft um die Ausgestaltung des Standes gekümmert, wo ganz viele Blumen waren, was die anderen nicht hatten. Wir haben uns, was Beratungsleistung oder touristische Informationen anbelangt wunderbar ergänzt“, geht die Geschäftsführerin näher auf die Zusammenarbeit ein.

Slow Food-Bewegung

In der Folge habe man daher weitere positive Dinge gemeinsam auf Bad Essen ausstrahlend gestartet, wie beispielsweise das Kurvergnügen. „Eine tolle Veranstaltung, wo wir sehr profitiert haben von den Inspirationen, die Frau von dem Bussche hatte. Ich persönlich habe auch eine ganze Menge von ihr gelernt. Ich habe auf dem Festival die Slow Food-Bewegung kennengelernt, wo wir uns sehr engagiert haben“, zählt Ludzayauf. Letztendlich sei daraus auch Cittaslow entstanden. Es habe immer ganz viele Ansätze gegeben, „wo wir auch profitieren konnten. Und wir haben natürlich immer Schloss Ippenburg mit beworben. Wenn man von Win-Win-Situationen spricht, ist das sicherlich eine der Allerbesten“, betont Annette Ludzay.

Marketing und Werbung

Wie nachhaltig war diese „Grundsteinlegung“ 1998 für Marketing und Werbung für das Osnabrücker Land? Ludzay: „Durch das erste Gartenfestival ist Frau von dem Bussche der Ursprung für viele Ansätze gewesen, wie zum Beispiel die GartenTraumTour in der Varusregion. Einfach weil dieses Thema ‚Garten‘ mit ihr schon so ein großes Pfund war, das man noch weiter beleben konnte.“ Spontan denkt die Geschäftsführerin weiter an die Narzissen-Aktionen im gesamten Bad Essener Raum. „Es hat viele Ansätze gegeben, die einfach Farbe gebracht haben. Wenn man dann bis zur Landesgartenschau 2010 denkt: Das hätte Bad Essen alleine nie gemacht, aber in der Kombination mit Schloss Ippenburg war das einfach wunderbar. Und wenn man überlegt, wie uns das touristisch vorangebracht hat – das ist schon ein Glück“,so Annette Ludzay, die den zukünftigen Festivals wünscht: „Dass sie so kreativ und offen bleiben.

Für die Gartenkultur

Was ich an diesen Veranstaltungen schätze im Vergleich zu anderen Gartenfestivals: Dass sie immer diesen Ansatz haben, dass man etwas Gutes für die Natur tun will, auch für die Gartenkultur. Und Frau von Bussche hat sicherlich den Ansatz, dass sie informieren möchte, dass sie begeistern möchte – und dass es nicht in erster Linie um Verkauf geht. Ich finde, das macht diese Festivals auch so besonders.“