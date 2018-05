Wimmer. „Es ist immer wieder ein schönes Bild, wenn sich die Schützenvereine des Altkreises treffen“, heißt es regelmäßig, wenn der Verband zum Wittlager Kreisfest einlädt. Am Samstag, 5. Mai 2018, ist es wieder soweit. Gastgeber ist der Schützenverein Wimmer.

Angesagt ist die inzwischen 55. Auflage des Wittlager Kreisschützenfestes. Und wie es derzeit aussieht, fällt für die Gastgeber in Wimmer ein Stressfaktor, der den Bohmtern im Vorjahr Kopfzerbrechen bereitete, weg. Der Wetterbericht verspricht nämlich für Samstag (und die folgenden Tage) stabiles Wetter mit durchaus angenehmen Temperaturen. Das passt.

Gute Kombination

Ingrid Bunte, Vorsitzende des Schützenvereins Wimmer, erläuterte bei der Versammlung des Kreisschützenverbandes den Ablauf des Kreisschützenfestes. Dass der Schützenverein Wimmer die Ausrichtung übernommen hat, hat einen guten Grund: Der Verein feiert den 50. Geburtstag. Da aber die Kapazitäten des eher kleinen Vereins überschaubar sind und Helfer nicht überlastet werden sollen, fanden die Veranstalter eine Variante, ihr gewohntes Schützenfest mit dem Kreisfest zu kombinieren.

Die Präsidentin: „Es werden traditionell die befreundeten Nachbarvereine zu unserem Schützenfest geladen, und ab 19.30 Uhr kommen dann die Kreisschützen hinzu und es wird gemeinsam Kreisschützenfest gefeiert.“

Konkret bedeutet das, dass sich die Mitglieder des Schützenvereins Wimmer am Samstag um, 16 Uhr an der Schützenhalle zum Abholen der Majestäten treffen. Mit dabei selbstverständlich der Spielmannszug Bohmterheide. Um 18.15 Uhr erfolgt der Empfang der Nachbarvereine auch aus dem westfälischen Raum. Der Festumzug durch den geschmückten Ort schließt sich an. Ab 19 Uhr sind Festansprachen und die Proklamation der neuen Majestäten des Schützenvereins Wimmer vorgesehen.

Kreisfest ab 19.30 Uhr

Beinahe nahtlos geht es dann über zum Empfang der Schützenvereine der gesamten Altkreises Wittlage – ab 19.30 Uhr.

Der Schützenverein Wimmer hat seit der Gründung im Jahr 1968 Höhen erlebt und Tiefen durchmachen müssen. Aber die Aktiven sind sich einig: „Eines ist nie auf der Strecke geblieben – die Freude am Schießsport.“ Nach wie vor nimmt der Verein an den Rundenwettkämpfen und an Pokalschießen teil. Und dass sich die Wimmeraner auf genaues Zielen verstehen, bewies André Nordsiek beim Bezirkskönigsschießen 2107, wo er in seiner Klasse den dritten Platz belegte und zum Ritter ernannt wurde. Ein solches Resultat ist ohne regelmäßiges Training nicht zu vollbringen. Dazu der Hinweis: Das Training der Sportschützen findet dienstags ab 20 Uhr in der Schützenhalle statt. Interessierte, die sich im Schießsport versuchen möchten oder auch nur Geselligkeit suchen, sind bei diesen Treffen willkommen.

Zum Wittlager Kreisschützenfest sind auch die Vereine und Institutionen der Ortschaft Wimmer eingeladen. Ebenso gilt die Einladung den Bürgern des Ortes und der Umgebung.