Pr.Oldendorf. Jahrmarkt und Flaniermeile, Maibaumparty und verkaufsoffener Sonntag: Von Freitag, 4. Mai, bis Sonntag, 6. Mai, feiert Preußisch Oldendorf Stadtfest. Der „Maispaß“ in der Innenstadt ist zum festen Termin im Veranstaltungskalender geworden.

Das Stadtfest in Preußisch Oldendorf garantiert auch in diesem Jahr „Maispaß für die ganze Familie“ in der Innenstadt – mit Fahrgeschäften, Budenzauber, Bühnenprogramm und Musik im Festzelt. Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag, 4. Mai, um 16 Uhr im Festzelt von „Meiers Deele“ geht es mit sportlichen, tänzerischen und musikalischen Darbietungen weiter. Bevor um 19 Uhr der traditionelle Fassanstich die Party eröffnet, wird der Gewerbeverein den Maibaum schmücken und dabei vom Schützen-Musikcorps zünftig musikalisch begleitet. Für Tanzbares sorgen dann die „7Beats“. Ob Blues Brothers, Tina Turner, Kool and the Gang oder AC/DC – die „7Beats“ haben die Hits im Gepäck.

Verkaufsoffener Sonntag

Lokale Tanz- und Musikgruppen bestreiten auch an den beiden folgenden Tagen das Programm mit Markt am Samstag und Flohmarkt am Sonntag. „Wir können Party“ lautet das Motto der Band Line Six aus Ganderkesee, die dies auf allen großen Feten in Norddeutschland unter Beweis stellt und am Samstagabend mit ihrem Mix aus Rock, Pop, Oldies, Schlagern und aktuellen Chart-Hits in Preußisch Oldendorf zu Gast ist. Der Sonntag lädt zum Flanieren und zum Shoppen ein, denn am Maifest haben die Preußisch Oldendorfer Geschäfte sonntags geöffnet. Weitere Informationen im Internet auf Facebook unter Bad Holzhausen-Touristik Pr. Oldendorf.