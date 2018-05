Eielstädt. 50 Jahre Verschönerungsverein Eielstädt. Dieser Geburtstag wurde am Montag auf dem Hof Westmeyer gefeiert. Ulrich Gövert, Präsident des Wiehengebirgsverbandes Weser-Ems, überreichte die Jubiläumsurkunden an die Eielstädter Vereinsvorsitzende Vera Stieve.

Die Vorsitzende konnte zahlreiche Gäste zur Feierstunde begrüßen. Vertreter der Verschönerungsvereine aus der Gemeinde Bad essen, vom Wiehengebirgsverband, dem Heimatbund, aus Politik und der Nachbarschaft. „Besonders freue ich mich, dass auch Gäste aus der Gründerzeit des Vereins dabei sind“, so Stieve. Sie ist übrigens selbst bereits 20 Jahre Vorsitzende des Jubiläumsvereins. „Die Zeit rast“, merkte Stieve an.

Engagement im Verein

Engagement im Verein bedeutet zugleich ehrenamtliche Arbeit. Warum macht man das? „Es geht um Geselligkeit, den Kontakt zu anderen Mitbürgern und Teamarbeit“, erklärte die Vorsitzende. In Eielstädt kann der Verein auf dieses ehrenamtliche Engagement bauen. Das hätten die Vorbereitungen für das Jubiläum und die Resonanz in den Arbeitskreisen gezeigt.

Die große Bedeutung

In allen Beiträgen betonten die Redner die große Bedeutung des Verschönerungsvereins für das gute Miteinander im Ort und die Entwicklung des Dorfes. „Der Verein hat viel für die Ortschaft und die Menschen getan“, so Gemeindebürgermeister Timo Natemeyer.

Eine wichtige Rolle

Und immer wieder fiel der Name des im vergangenen Jahr verstorbenen Hermann Dierker. Der langjährige Ortsbürgermeister, Vereinsvorsitzende und -mitbegründer habe das Leben in Eielstädt maßgeblich mitgeprägt. Die Rolle des Verschönerungsvereins könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. „Er erfüllt eine wichtige Rolle über den eigentlichen Vereinszweck hinaus“, so Natemeyer. „In Eielstädt lässt es sich gut leben und wohnen. Und dazu hat der Verein seinen Teil beigetragen“.

Vergangenheit – Gegenwart

Ortsbürgermeister Ernst Mönter blickte auf die Geschichte des Vereins zurück und erinnerte an viele Bürger, die sich eingesetzt hätten. Dank galt auch dem Arbeitskreis, der Chronik „ Eielstädt: Vergangenheit – Gegenwart“ erstellt hat. Das Team hat in knapp einjähriger Vorbereitungszeit die gut 100-seitige Festschrift mit über 20 Einzelbeiträgen zur Vergangenheit und Gegenwart der Ortschaft erstellt. Die Festschrift kostet 14 Euro. Exemplare können noch bei Willi Kottmeier unter Kottmeier@gmx.de oder Telefon 0 57 42/13 18 bestellt werden.

Geburtstagsglückwünsche

Offizielle Geburtstagsglückwünsche übermittelte Ulrich Gövert, Vorsitzender des Wiehengebirgsverbandes Weser-Ems. „Ich habe noch nie ein Grußwort in einem so tollen Ambiente gesprochen“, lobte er den Veranstaltungsraum – die Diele des Hofes Westmeyer an der Passage in Eielstädt. „Der Verein fördert mit seinen Aktivitäten die dörfliche Gemeinschaft. Das bedeutet auch Arbeit“, so Gövert, der die Ehrenurkunde des Verbandes zur Feierstunde mitgebracht hatte.

Erhard Klausmeyer von der AG der Verschönerungsvereine in der Gemeinde Bad Essen sowie Jürgen Eberhard Niewedde, Vorsitzender des Heimatbundes Osnabrücker Land, gratulierten ebenfalls.