Bad Essen. Da Bad Essen jetzt Gastgeber der deutschlandweiten Frühjahrstagung der Cittaslow-Städte war, hatten die Gemeinde Bad Essen und der Kur- und Verkehrsverein die Gelegenheit ergriffen, um zum 3. Bad Essener Slow-Tourismustag in das Hotel „Haus Deutsch Krone“ einzuladen. Das Motto: „Das gute Leben!“, die Chance für kleine Tourismusorte und ihre Unternehmen, im Wettbewerb zu punkten.

Zum Auftakt konnte Bürgermeister Timo Natemeyer dazu Touristiker, Gastronomen, Verantwortliche aus Kommunen oder Wirtschaftsunternehmen nicht nur aus Bad Essen, sondern auch aus Osnabrück, Bersenbrück, Pr. Oldendorf, Rahden, Uelsen, Meppen, Hamburg, Fürstenau oder Wardenburg begrüßen. „Wir wollen mit diesem Tag, der schon eine gewisse Tradition ist, ein Diskussionsforum über Bad Essen hinaus schaffen“, betonte Natemeyer.

Ruhe, Muße, Sinnlichkeit

Mit dem Slogan „Ruhe, Muße, Sinnlichkeit“, sei 2014 der erste Tourismustag aus der Taufe gehoben worden, blickte Wolfgang Bielefeld, 1. Vorsitzender des Kur- und Verkehrsvereins Bad Essen, in seiner Begrüßung zurück. Ein entscheidender Schritt in den Slow-Tourismus sei damit festgeschrieben worden. 2016, während der zweiten Auflage sei die Regionalität, Nachhaltigkeit und Lebensqualität in den Vordergrund gestellt worden, so Bielefeld, der weiter unterstrich: „Schlagworte wie Entschleunigung, Achtsamkeit, Empathie oder auch Werte nehmen immer mehr an Bedeutung zu und rücken deutlicher in den Focus der Menschen.“

Aufgaben und Projekte

Aus der Hektik zwischen Terminen, Aufgaben und Projekten heraus, sei auch für sie der heutige Tag für die Entschleunigung vorgesehen, gestand Petra Rosenbach, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Osnabrücker Land, in ihrem Grußwort. Weiter stellte sie fest: „In einer beschleunigten, reizüberfluteten Welt der dauerhaften Erreichbarkeit und des ständigen Agieren und Reagieren-Müssens bei der Arbeit und im Alltag, wird das Bedürfnis der Menschen nach Entschleunigung, Ruhe, nach sich Zeit für sich selbst und Raum für die eigenen Gedanken, also die Sehnsucht nach einem ‚Guten Leben‘ immer größer.“ Dazu biete sich insbesondere der große und kleine Urlaub an, „die Langsamkeit zu entdecken und mit dem Genuss zu beginnen.“

Touristische Dachmarke

Hier komme der Tourismusverband Osnabrücker Land ins Spiel, der viele großartige Angebote der Städte und Gemeinden im Landkreis bündelt und auf vielfältige Weise – online und offline – bekannt mache. An dieser Stelle stellte Rosenbach einige der abwechslungsreichen und vielfältigen Angebote vor. 2016/17, als man die Inhalte der touristischen Dachmarke erarbeitet habe, sei es zu Begriffen wie ‚bewegend‘ und ‚belebend‘ gekommen. „Wir wollen die Menschen bewegen, indem wir sie aufs Rad oder den Wanderweg bringen, sie aber auch emotional bewegen, weil sie gute Luft in der Sole-Arena atmen, weil sie im Wald eine Yoga-Übung machen oder sie in einem Museum mit unserer Geschichte zum Staunen bringen“, so die Geschäftsführerin.