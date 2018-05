Jägerschaft Wittlage appelliert an die Hundehalter MEC öffnen

Vermeintlich verlassene Jungtiere sollten keineswegs angefasst und unbedingt an der Fundstelle belassen werden. Foto: Landesjägerschaft Niedersachsen

Altkreis Wittlage. In diesen Wochen erwacht die Natur zu neuem Leben – im wahrsten Sinne des Wortes: Die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit vieler heimischer Wildtiere ist angelaufen. In Niedersachsen gilt daher bis zum 15. Juli die gesetzliche Anleinpflicht für Hunde im Wald und in der freien Landschaft.