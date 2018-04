Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag um 14.25 Uhr in Bad Essen-Rabber gekommen. Der Fahrer des Wohnmobils wollte von der Angelbecker Straße aus die Bundesstraße 65 überqueren und nahm dabei einem von links heranfahrenden 40 Jahre alten Motorradfahrer, der auf der B65 gen Osnabrück fuhr, die Vorfahrt. Foto: NWM-TV

Bad Essen. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag um 14.25 Uhr in Bad Essen-Rabber gekommen. Der Fahrer des Wohnmobils wollte von der Angelbecker Straße aus die Bundesstraße 65 überqueren und nahm dabei einem von links heranfahrenden 40 Jahre alten Motorradfahrer, der auf der B65 gen Osnabrück fuhr, die Vorfahrt, wie eine Sprecherin der Polizei in Bohmte auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.