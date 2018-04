Bad Essen. Ein dickes Kompliment hatte Manfred Dörr, Präsident von Cittaslow Deutschland, im Anschluss an die Mitgliederversammlung in Högers Hotel für die Gastgeber parat: „Bad Essen passt sehr gut zu Idee und Netzwerk von Cittaslow, das sich den Erhalt kleinerer Städte auf die Fahnen geschrieben hat.“

Mit dem Fokus auf Kommunen mit weniger als 50.000 Einwohner verfolgt das Netzwerk das Ziel, in einer globalisierten und immer hektischer werdenden Welt die lokale Identität und Unverwechselbarkeit zu bewahren und weiterzuentwickeln. Dörr, der Bürgermeister der Cittaslow-Stadt Deidesheim ist, fügt hinzu: „Ich hatte gute Erinnerungen an die Zertifizierung Bad Essens und bin gerne wieder hergekommen.“

Treffen bei neuen Mitgliedern

Die Frage, wie es zum Tagungsort Bad Essen gekommen war, beantwortet er kurz und bündig: „Das wurde in der Versammlung im Vorjahr beschlossen. Wir treffen uns regelmäßig bei neuen Mitgliedern.“ So ist 2019 Maikammer/Pfalz an der Reihe, eine Gemeinde, in der die Weinkultur eine wichtige Rolle übernimmt und die zwei Jahre nach Bad Essen zum Netzwerk Cittaslow gestoßen ist.

Übrigens: In der neuen Cittaslow-Broschüre, die den Untertitel „Internationale Vereinigung der lebenswerten Städte“ trägt, heißt es zu Bad Essen „Tief durchatmen im Sole-Kurort“. Und weiter: Der Charme der Gegensätze: entspannt und sportlich, alt und neu, Gebirge und Flachland.

Studie vorgestellt

Vorgestellt wurde bei der Zusammenkunft der deutschen Cittaslow-Vertreter eine Studie zum „Tourismus und Lebensqualität in Cittaslow-Städten“. Untersucht wurde von Projektteilnehmern der Fachhochschule Westküste, Institut für Management und Tourismus aus Heide die soziale Nachhaltigkeit in den Cittaslow-Städten Bad Essen, Deidesheim und Meldorf. Zu den Kernergebnissen gehört, dass die Bürger der drei Kommunen gerne in ihren Städten und Gemeinde leben. Untersuchungsschwerpunkte waren die Rolle des Tourismus in den drei ausgewählten Cittaslow-Städten, deren Eigenschaften, die Wichtigkeit und Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten und die Frage nach der Bekanntheit der Initiative Cittaslow. Im Durchschnitt der drei Orte ist laut repräsentativer Umfrage Cittaslow zu zwei Dritteln bekannt. Ein weiteres Kernergebnis dr Studie: „Für ein Drittel der Bevölkerung der drei Kommunen ist seit der Mitgliedschaft eine Verbesserung der Lebensbedingungen eingetreten.“

Eine historische Ortsführung (bei Aprilwetter ausgestattet mit Regenschirmen) gehörte ebenso zu der Tagung in Bad Essen, wie Wahlen zum Präsidium. Somit bleibt Manfred Dörr Präsident von Cittaslow Deutschland. Gleichberechtigte Stellvertreter sind Achim Deinet (Bürgermeister von Bad Schussenried), Jens Kamin (Penzlin/Mecklenburg-Vorpommern) und – neu – Anke Cornelius-Heide (Bürgermeisterin Meldorf/Schleswig-Holstein).

Und Dörr ist sich sicher: „Die zunehmende Digitalisierung und ihre Folgen werden uns als Thema in Zukunft verstärkt beschäftigen.“