Bad Essen. Am Sonntagmorgen hat es in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Buerschen Straße in Bad Essen-Rabber gebrannt. Eine 39-jährige Frau erlitt durch die entstandene Rauchentwicklung leichte Atemwegsprobleme, musste nach Polizeiangaben aber nicht ärztlich versorgt werden. 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rabber, Lintorf und Borgholzhausen waren in der Sozialunterkunft im Einsatz.