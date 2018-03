Leichtverletzte bei Glatteisunfall in Wehrendorf MEC öffnen

Die Fahrzeugführerin und der Beifahrer im Transporter wurden leicht verletzt. Foto: Hubert Dutschek

Wehrendorf. Am Mittwochmorgen ereignete sich in Wehrendorf ein Glatteisunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.