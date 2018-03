Zahlreiche Glasfaserkabel laufen in einem Verteilerkasten zusammen. An der Platanenallee geht infolge eines Unfalls derzeit nichts mehr. Kunden brauchen Geduld. Archivfoto: dpa

Bad Essen. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag sind mehrere Verteilerkästen an der Platanenallee in Bad Essen zerstört worden. Ein Unfall mit Folgen, denn rund 200 Telekom-Kunden im Ortskern sind derzeit ohne Telefon und Internet. Betroffen ist auch das Kabel-TV-Netz von Vodafone.