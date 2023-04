Am 1. Mai sind wieder viele Gruppen mit dem Bollerwagen unterwegs. Symbolfoto: dpa/Peter Steffen up-down up-down Zusätzliche Streifen im Dienst Maitouren im Wittlager Land: Polizei hat Treffpunkte im Blick Von Rainer Westendorf | 27.04.2023, 14:52 Uhr

Am Maifeiertag sind traditionell viele Gruppen in der Region unterwegs. Und es gibt Treffpunkte, an denen sich in der Regel besonders Jugendliche versammeln. Im Wittlager Land wird die Polizei Präsenz zeigen und Streife fahren.