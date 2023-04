Die Kreisklassen-Fußballer des TuS Bad Essen (rechts) – hier gegen Kalkriese II – empfangen Spitzenreiter Hesepe-Sögeln zum Topspiel mit wegweisendem Charakter. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Wittlager Fußball Bad Essen braucht im vorentscheidenden Topspiel gegen Primus Hesepe einen Sieg Von Peter Hilbricht | 13.04.2023, 14:34 Uhr

Fußball-Bezirksligist Venne erwartet den Vorletzten Rieste in Herringhausen. In der Kreisliga empfängt Bohmte die SG Ostercappeln/Schwagstorf, die unter der Woche bei Hollage II mit 4:3 gewann. In der 1. Kreisklasse steigt das Spitzenspiel zwischen Bad Essen und Tabellenführer Hesepe-Sögeln.