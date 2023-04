Bei einer Veranstaltung in Badbergen sind am Samstag zwei als Wohnmobil genutzte Fahrzeuge verbrannt. Foto: Feuerwehr Badbergen up-down up-down Schlafende wurden gerettet Zwei Wohnmobile brannten bei Konzert auf „Pistoles“ Hof in Badbergen Von Martin Schmitz | 23.04.2023, 10:41 Uhr

Bei einem Konzert in Badbergen sind am Samstagabend zwei Wohnmobile ausgebrannt. Das teilt die Polizei mit. Die in den Fahrzeugen schlafenden Männer wurden gerettet. Einer trug leichte Brandverletzungen davon.