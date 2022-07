Ein Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in Menslage. FOTO: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Zwei Schwerverletzte Offene Fragen nach Unfall mit Pkw in Menslage Von noz.de | 24.07.2022, 12:24 Uhr

Zwei Schwerverletzte gab es in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall in Menslage, an dem nur ein Fahrzeug beteiligt war. Für die Polizei sind noch einige Fragen zu klären.