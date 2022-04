Der Abiturient des Jahres 1962 erzählt: „Ich kam immer pünktlich zum Training aus Essen i.O. angeradelt. Den richtigen Durchbruch habe ich trotzdem nie geschafft. Ich war wohl mit 1,78 Metern für Basketball zu klein!“ Viel mehr Erfolg hatte er jedoch im Studium an der Uni Braunschweig, bei seiner Doktorarbeit in Würzburg und bei Forschungstätigkeiten in Oxford und am Hochfeld-Magnetlabor in Grenoble.

Hier machte der spätere Direktor des Max-Planck-Institutes für Festkörperforschung – aktuell noch immer unter Vertrag – in der Nacht zum 5. Februar 1980 die entscheidende Messung für seine aufsehenerregende Entdeckung des „Quanten-Hall-Effektes“.

Seither gibt es mit der „Von-Klitzing-Konstante“ eine weltweit geltende Bezugsgröße für die Messung von Widerständen. Damit wurde international die Realisierung der elektrischen Maßeinheit Ohm festgelegt – für den physikalischen Laien sind das gewiss sehr abstrakte Begriffe.

1985 erhielt der Wissenschaftler aus der Hand des schwedischen Königs Carl Gustav den Physiknobelpreis. Seitdem weckt er bei Vorträgen über Europa hinaus Begeisterung für die Physik. Das „Spannende an der Sache“ hat ihn immer fasziniert.

Als leidenschaftlicher Werber hat er dabei bereits Ehrendoktortitel in neun Ländern gesammelt. Am 9. September ist er Ehrengast in seinem Geburtsort Posen, im Dezember geht`s nach Bulgarien. „Für weitere Hobbys bleibt keine Zeit!“ sagt von Klitzing.