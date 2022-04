Mit dem Fahrrad ging es gleich am zweiten Ferientag nach Vechta. Die 40 Kilometer lange Fahrstrecke war aber kein Problem für die Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren, die Betreuer hatten die Tour gut organisiert.

Angekommen am neuen „Wohnort“ für die nächsten Tage, galt es nun erst einmal, die Zelte aufzustellen, sich häuslich einzurichten und einen Wimpel zu gestalten und aufzuhängen. Schließlich sollten auch alle anderen wissen, wer jetzt auf dem Zeltplatz zu Gast war. Natürlich fehlte auch das traditionelle „Willkommensgericht“ Nudeln mit Bolognese nicht – in diesem Jahr erstmalig zubereitet vom neuen Küchenteam mit Tanja Hackmann, Martina Lennartz und Heike Rechtien.

Viel zu sehen und zu erleben gab es in den kommenden Tagen: zu Fuß absolvierten die Kinder eine Stadtrallye in Vechta, mit dem Fahrrad ging es nach Lohne zur Freilichtbühne, dort wurde das Stück Simba aufgeführt. Passend zum Thema war auch der Besuch im Serengeti-Park Hodenhagen, aufgrund der Entfernung diente dieses Mal der Bus als Transportmittel. Auch die Bastelaktionen waren auf das zentrale Thema ausgerichtet, da wurden Steine bemalt und zu Giraffen, Echsen oder Faultieren, und auch die „tierischen Lesezeichen“ wurden gern gestaltet.

Alljährlich gehört auch ein „Elternüberfall“ zum Programm. In diesem Jahr blieb dabei kaum ein Elternteil trocken, und den gewünschten Erfolg hatte die Aktion auch nicht – der Wimpel blieb im Lager. Lagerolympiade, Nachtwanderung, Fußball- und Volleyballturnier fehlten natürlich auch nicht, und zwischendurch war bei den „Kids“ dann auch mal „Chillen“ angesagt.

Tränenreich verlief die Verabschiedung des Lagerleiters Hermann Krull. Acht Jahre hatte dieser sich gemeinsam mit seinem Team um die Gestaltung und Durchführung des Zeltlagers gekümmert, und wenn er nun der Meinung war, sich still und leise verabschieden zu können, hatte er die Rechnung ohne „seine“ Kinder und Betreuer gemacht. Zu umgedichteten Liedern wie „Applaus, Applaus für deine Worte“ von den Sportfreunden Stiller, dem abgewandelten Dschungelbuch-Klassiker „Probier’s mal mit Norbertigkeit“ oder dem Ärzte-Titel „Junge“, in dem es hieß: „… warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Kalle an…“ zeigte sich der sonst so schlagfertige Lagerleiter sprachlos und sehr gerührt.

Einen Nachfolger gibt es noch nicht, Interessenten können sich gern bei den Verantwortlichen melden, denn auch für 2014 ist bereits ein Zeltlager geplant: Vom 1. bis 7. August geht es nach Molbergen. Den Termin sollten sich potenzielle Teilnehmer schon notieren und deren Eltern auch – vielleicht ist ja die neue Lagerleitung darunter?