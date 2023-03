In Quakenbrück ist eine Zeitungszustellerin mit Reizgas oder Pfefferspray attackiert worden. Symbolfoto: IMAGO/Alexander Pohl up-down up-down Jugendliche setzen sich in ihr Auto Zeitungszustellerin wurde in Quakenbrück von Jugendlichen angegriffen Von Martin Schmitz | 14.03.2023, 13:24 Uhr

In Quakenbrück ist eine Zeitungszustellerin in der Nacht zu Dienstag von einem Jugendlichen mit Reizgas oder Pfefferspray angegriffen worden. Es ist bereits der zweite Fall mit einem Zusteller in diesem Jahr.