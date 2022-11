Wenn die Young Rasta Dragons gegen die Hamburg Towers verlieren, müssen sie in die Relegation. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down In Vechta gegen Hamburg Young Rasta Dragons wollen Chance auf die Playoffs der JBBL wahren Von Bernard Middendorf | 12.11.2022, 05:55 Uhr

Die U16 der Young Rasta Dragons stet in der Jugend-Basketball-Bundesliga vor einer weichenstellenden Begegnung. Am Sonntag, 13. November 2022, (11 Uhr, Rasta Dome in Vechta) brauchen Jungdrachen gegen die Hamburg Towers einen Sieg, um weiterhin von den Playoffs zu träumen.