Richtungsweisendes NBBL-Spiel Young Rasta Dragons vor schwerer Aufgabe bei Alba Berlin Von Bernard Middendorf | 13.01.2023, 21:48 Uhr

Die Lust auf Revanche dürfte Alba Berlin in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga verspüren, wenn die U19 der Young Rasta Dragons am Sonntag, 15. Januar 2023, um 12.30 Uhr in Berlin antritt. Die Talente aus Quakenbrück und Vechta haben Alba schließlich im Hinspiel besiegt und die Tabellenführung in der Nord-Hauptrundengruppe A abgejagt.